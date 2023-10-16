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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Іспанії в гостях обіграла Норвегію (0:1). З групи A на чемпіонат Європи виходять Іспанія та Шотландія. Норвегія може потрапити на Євро через плей-оф Ліги націй.

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу є збірна Іспанії. Так, на перемогу Фурії Рохи можна було поставити з коефіцієнтом 2,02.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "Тотал більше 2". Коефіцієнт на це становив 1,53. Не зіграла.

Подія "Альваро Мората заб'є — так" з коефіцієнтом 2,6 також не мала успіху.

А от ставка "Іспанія фора (0) в першому таймі" з показником 1,52 зіграла.

Норвегія — Іспанія 0:1 Відео гола та огляд матчу відбору Євро-2024