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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

В рамках четвертого туру Ліги конференцій Зоря прийматиме Маккабі Тель-Авів.

За версією букмекерів, ізраїльський клуб – очевидний фаворит зустрічі: перемога Маккабі оцінюється коефіцієнтом 1,73, тоді як успіх "мужиків" – 5,30.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом – 3,95.

Тож на що ставити?

Через війну на Близькому Сході Маккабі не грав офіційні матчі трохи більше як місяць. Тож відсутність ігрової практики має позначитись на готовності команди. Тому вважаємо, що Зоря не програє. Доречною буде ставка "Х1" з коефіцієнтом 2,14.

Спробуйте поставити на те, що Зоря заб'є першою. На цю подію досить привабливий коефіцієнт — 2,77.

Також ризикнемо припустити, що матч буде не грубим. Ставимо на "Жовті картки: Тотал менше 4,5". Показник — 2,13.

Нагадаємо, матч Зоря — Маккабі Тель-Авів відбудеться сьогодні, 9 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.