Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У черговому турі групового етапу ЛЧ між собою зіграли Зальцбург та Інтер. "Нерадзуррі" здобули мінімальну перемогу завдяки голу з пенальті, автором якого став Лаутаро Мартінес.

За версією букмекерів, Інтер був фаворитом гри: перемога італійської команди оцінювалась коефіцієнтом 1.71, а австрійської — 5.00.

Щодо ставок, то ми пропонували варіант з голом Лаутаро Мартінеса. Коефіцієнт – 2.20. Ставка принесла б вам виграш.

Натомість ані "обидві заб'ють" (коефіцієнт – 1.78), ані "індивідуальний тотал Зальцбург – більше 0.5" (коефіцієнт – 1.51) не мали успіху.

Нагадаємо, що Інтер став однією з шести команд, які достроково оформили вихід в плей-оф.