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Дізнайся, на що можна поставити у грі 5-го туру Ліги чемпіонів.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі прийматиме Ньюкасл.

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога парижан оцінюється коефіцієнтом 1.63, а перемога "сорок" — 5.40.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.40.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт цієї події 1.71.

Серед наших варіантів, що хоч одна з команд проб'є пенальті. Коефіцієнт досить високий – 2.55. На свій страх і ризик!

І як не згадати Кіліана Мбаппе? Якщо він заб'є гол, то ваша ставка примножиться у 1.72 разів! Можна спробувати зіграти.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією ПСЖ — Ньюкасл на Football.ua.