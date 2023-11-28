Дізнайся, на що можна поставити у грі 5-го туру Ліги чемпіонів.
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28 листопада 2023, 00:29
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі прийматиме Ньюкасл.
За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога парижан оцінюється коефіцієнтом 1.63, а перемога "сорок" — 5.40.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.40.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт цієї події 1.71.
Серед наших варіантів, що хоч одна з команд проб'є пенальті. Коефіцієнт досить високий – 2.55. На свій страх і ризик!
І як не згадати Кіліана Мбаппе? Якщо він заб'є гол, то ваша ставка примножиться у 1.72 разів! Можна спробувати зіграти.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією ПСЖ — Ньюкасл на Football.ua.