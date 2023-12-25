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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

В матчі 18-го туру АПЛ Вулвергемптон здолав Челсі з рахунком 2:1. За "вовків" забивали Леміна та Догерті. У складі "синіх" відзначився Нкунку.

Ставки, які зіграли в нашому прогнозі

Ми пропонували поставити на "Вулвергемптон не програє" з коефіцієнтом 2.63. Ставка мала успіх.

Також ми вважали, що обидві команди точно заб'ють. Показник на цю подію складав — 1.68. Зараховуємо подію як успішну.

А от Палмер не забив гол, як ми припускали, коефіцієнт на це був 3.51. Ставка не зіграла.