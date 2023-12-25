До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
ВУЛВЕРГЕМПТОН - ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES
25 грудня 2023, 10:02
В матчі 18-го туру АПЛ Вулвергемптон здолав Челсі з рахунком 2:1. За "вовків" забивали Леміна та Догерті. У складі "синіх" відзначився Нкунку.
Ставки, які зіграли в нашому прогнозі
Ми пропонували поставити на "Вулвергемптон не програє" з коефіцієнтом 2.63. Ставка мала успіх.
Також ми вважали, що обидві команди точно заб'ють. Показник на цю подію складав — 1.68. Зараховуємо подію як успішну.
А от Палмер не забив гол, як ми припускали, коефіцієнт на це був 3.51. Ставка не зіграла.