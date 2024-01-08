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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

2024 рік набирає обертів, і на цьому тижні нам доведеться спостерігати за подіями в кубкових турнірах у будні, після чого спекотні вихідні подарують чергову порцію емоцій уже в рамках національних першостей. Так чи інакше, а запеклих протистоянь буде чимало, і окрему увагу варто звернути на дербі в межах столиць Італії та Іспанії.

Лаціо — Рома

Середа, 10 січня, 19:00. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Римське дербі цього сезону ми вже бачили й відносно нещодавно — посеред листопада Лаціо та Рома голів не забивали (0:0). Але зараз ці дві команди гратимуть у чвертьфіналі Кубка Італії, тож такого сценарію цього разу вже не передбачається. Обидві команди висловлюють бажання грати в єврокубках у наступному сезоні, тому цей національний трофей для них — найкоротший шлях до виконання ключового завдання на сезон. І оскільки жоден із клубів не перебуває в потрібній зоні в турнірній таблиці, то боротьба буде запеклою.

А ось у якому настрої підопічні Мауріціо Саррі та Жозе Моурінью підходитимуть до гри — то вже інше питання. Рома точно буде стомленою, бо після матчів проти Болоньї, Наполі, Ювентуса та Аталанти на відтинку в три тижні інакше бути просто не може. У Лаціо календар був усе ж таки менш складний, тож і результати в "орлів" мають більш прийнятний вигляд. Але дербі — це дербі, і коли воно відбувається в кубковому форматі на виліт, то тут уже не до втоми.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Жозе Моурінью становить 2,76, імовірність нічиєї оцінюється в 3,07, а успіх Лаціо — у 2,90.

Мілан — Аталанта

Середа, 10 січня, 19:00. Сан Сіро (Мілан, Італія)

Аж занадто багато яскравих протистоянь у чвертьфіналі Кубка Італії цього року. У один вечір із римським дербі гратимуть ще й Мілан та Аталанта, тож якісного футболу буде вдосталь. У команди Стефано Піолі в цьому сезоні лишень зрідка вдається тішити власних фанатів, а самого головного тренера вже "звільняли" кілька разів у осередках фанатів, проте Мілан у чемпіонаті йде третім та гратиме в Лізі Європи УЄФА навесні, тож не все ще втрачено.

Аталанта тим часом і так виступає в Лізі Європи в цьому сезоні й дуже хоче хоча б зберегти це становище на наступний рік, і для цього тримається на межі зони єврокубків у турнірній таблиці. Але переслідувачі вже дуже близько, тож Кубок усе одно залишається для "Богині" пріоритетним напрямком. Нещодавно ці дві команди вже грали поміж собою й це була дуже яскрава дуель — 3:2, перемога бергамасків, але відтоді Мілан лише раз утрачав очки, а ось у Аталанти були проблеми з Болоньєю та Ромою саме в гостьових матчах.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Піолі становить 2,16, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Аталанти — у 3,46.

Реал — Атлетіко

Середа, 10 січня, 21:00. Мрсул Парк (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія)

Іспанські очільники футболу вигадали собі завдання зробити Суперкубок країни більш привабливим для вболівальників турніром і їм це цілком удалось. Спостерігати за матчами мінітурніру в складі чотирьох команд усе ж таки більш цікаво, аніж за постійними зустрічами умовних Реала та Барселони. Тут і мадридське дербі вчергове можливо на півфінальній стадії, і оскільки йдеться про боротьбу за трофей, то воно знову має бути гарячим.

Додати б сюди вболівальників обидвох команд — було б узагалі казково. Але гроші з Саудівської Аравії нині в футболі вирішують дуже багато, тож гратимуть на фактично нейтральному полі. І в Реала при цьому буде дуже вагомий привід відповідати принциповим суперникам на поразку в першому колі з рахунком 1:3. Команда Карло Анчелотті нині у відмінній формі, нехай і з божевільними кадровими негараздами в захисті, чого не скажеш про футболістів Дієго Сімеоне, які постійно залишаються осторонь чемпіонських перегонів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 2,06, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Атлетіко — у 3,62.

Ньюкасл — Манчестер Сіті

Субота, 13 січня, 19:30. Стадіо Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія)

Взаємини Ньюкасла та Манчестер Сіті в цьому сезоні вже мали свої прояви на користь що одної команди, що іншої. "Сороки" вибили "містян" із Кубка англійської ліги, а за місяць до цього обіграли їх у чемпіонаті, тож усі залишились при своєму. Цього ж разу, уже в рамках другого кола АПЛ, ситуація буде така, що обидвом командам конче необхідно здобувати залікові бали, аби бодай утримати власні позиції в турнірній таблиці, які при цьому їх навряд чи влаштовують.

Ньюкасл не витримав повернення до Ліги чемпіонів та поступово котиться донизу. Сіті, навпаки, перебував у зоні турбулентності, але здобув Суперкубок УЄФА в Саудівській Аравії та значно покращив собі настрій. А тут ще й Кевін де Брюйне повернувся з асистом у кубковій грі проти Гаддерсфілд Таун, тож саме час повертатись до чемпіонських перегонів. Однак останні два роки на Сент-Джеймс Парк "містяни" не перемагали, і цього разу можлива похибка дійсно може їм дуже багато коштувати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,57, імовірність нічиєї оцінюється в 4,49, а успіх Ньюкасла — у 5,54.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем

Неділя, 14 січня, 18:30. Стадіо Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

"Червоні дияволи" загрузли за межами зони вильоту, Ерік тен Гаг уже втомився від пошуків виправдань для невдалих виступів власних підопічних, і тому його майбутнє в клубів усе ще висить над прірвою. Якщо робити висновки із заяв нідерландця, то навіть зимова трансферна кампанії клубу перебуває під питанням, а як інакше наразі можна виправити ситуацію — не зрозуміло.

На цьому тлі домашній матч проти лондонського Тоттенгема є дуже недоречною подією в календарі Манчестер Юнайтед, у якого й без того пригод вистачає. "Шпори" нині повернули собі непогані оберти та знову планують щось цікаве в зоні єврокубків. Але команда Анге Постекоглу все ще є дуже вразливою, і якщо суперникам удасться пережити її фірмову стартову активність, то далі можуть виникати серйозні проблеми.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 2,15, імовірність нічиєї оцінюється в 4,01, а успіх Тоттенгема — у 3,08.