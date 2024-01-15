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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

2024 рік набирає обертів, і на цьому тижні пристрасті аж ніяк не охолонуть, бо на зміну Суперкубку Іспанії прийде аналогічне змагання в рамках Італії, а вже на вихідних на нас очікують цікаві матчі в Німеччині, Англії та тій-таки Іспанії, у більшості з яких до головних подій будуть залучені українці.

РБ Лейпциг — Баєр

Субота, 20 січня, 19:30. Стадіо Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)

У німецькій Бундеслізі в першій половині сезону все було доволі цікаво. Леверкузенський Баєр захопив лідерство та не підпускав до себе чинного чемпіона, мюнхенську Баварію, тож тепер точно не вдасться не зважати на команду Хабі Алонсо. А вона й не збирається зупинятись на досягнутому та погрожує повторити досягнення першого півріччя.

Зможуть це зробити "фармацевти" чи ні — скоро дізнаємось. Ось, наприклад гостьовий матч проти РБ Лейпциг може показати, на що реально претендує Баєр у цьому сезоні. Важка арена для гостьових команд, важкий суперник у особі колективу Марко Розе та загальний високий рівень напруження — усе гратиме проти Леверкузена. Воно й не дивно, команда Алонсо просто відмовляється зупинятись і не програє з кінця травня минулого року. Це викликає захоплення.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є РБ Лейпциг. Коефіцієнт на перемогу команди Марко Розе становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 3,91, а успіх Баєра — у 2,84.

Борнмут — Ліверпуль

Неділя, 21 січня, 18:30. Віталіті Стедіум (Борнмут, Англія)

За Борнмутом у англійській Прем’єр-лізі цього сезону ми пильно спостерігаємо тому, що за команду грає український центральний захисник Ілля Забарний. Та й самі "вишні" своїми виступами постійно вигадують щось таке, що привертає до себе увагу. Ось, наприклад, гравцем грудня в Англії став їхній нападник Домінік Соланке, що вже є чималим інформаційним приводом.

Але Борнмут усе одно перебуває в середині турнірної таблиці й радше ризикує спуститись до зони вильоту назад, аніж перетнути екватор. А тут ще й наступний суперник явно не пасує для того, аби легко здобувати три очки. Юрген Клопп зарядив Ліверпуль на чемпіонство цього сезону, от "червоні" й несуться в перегонах за титулом. Дістануть до переможного фіналу? Можливо. Хоча у Сіті, Арсенала й навіть Тоттенгема з Астон Віллою наразі є інша думка з цього приводу. Отже, Ліверпулю не можна втрачати очок, а Борнмут традиційно для цієї кампанії потужно грає вдома. Хтось може й не виконати власне завдання на прийдешню гру.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 1,75, імовірність нічиєї оцінюється в 4,24, а успіх Борнмута — у 4,26.

Жирона — Севілья

Неділя, 21 січня, 22:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія)

Щось подивились ми минулого вікенду на гру одного з лідерів чемпіонських перегонів, каталонської Жирони, проти головного аутсайдера Ла Ліги, Альмерії, і трохи засумували. Команди Мічела не змогла забити суперникам (0:0), але й не пропустила у власні ворота, що для неї в цьому сезоні було першим досвідом. Так, ситуативне лідерство в Реала вдалось перехопити, але точно не таким чином "червоно-білі" хотіли використати період, коли троє головних конкурентів перебувають у Саудівській Аравії за розіграшем Суперкубка Іспанії.

А тепер Жироні доведеться вдома грати проти андалузької Севільї, яку цього сезону хто тільки не кривдив, однак команда все одно подає сигнали до виживання в "елітному" дивізіоні. Статус, усе ж таки, не дозволяє скласти зброю остаточно. Кіке Флорес при цьому навряд чи щось докорінно встиг змінити в колективі, але грати "нервіонці" стали точно веселіше, тож у випадку, коли щось у Жирони, можливо, знову піде не так, вони цим дійсно можуть скористатись. Але повернувся Циганков після травми, тож настав час прискорюватись каталонцям.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Жирона. Коефіцієнт на перемогу команди Мічела становить 1,69, імовірність нічиєї оцінюється в 3,99, а успіх Севільї — у 4,92.