Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Центральний матч 30 туру іспанської Ла Ліги відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу, де мадридський Реал прийматиме баскський Атлетік.

Наразі "бланкос" ідуть на першій позиції, тоді як "леви" перебувають на четвертій сходинці турнірної таблиці. Відстань між командами складає 16 очок.

За версією букмекерів, Реал — фаворит зустрічі. На перемогу команди Карло Анчелотті дається коефіцієнт — 1.64. Успіх підопічних Ернесто Вальверде оцінюється в 5.70.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 4.20 разів.

Тож на що ставити?

Команди складають пару колективів із найкращим захистом у Іспанії цього сезону, тож на велику кількість голів ми не очікуємо (ТБ 2.5). Коефіцієнт на так ставку складає 2.08.

Також ставимо на те, що, якщо й буде перемога Реала, то вона виявиться з мінімальною перевагою (в 1 м’яч або нічия). Коефіцієнт — 1.93.

При цьому ми очікуємо на гол у перші пів години зустрічі. Показник — 1.70.

Початок матчу — 31 березня о 22:00. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.