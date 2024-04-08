Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють Реал та Ман Сіті.

Попри те, що саме в цій парі інтрига закручена до межі, букмекери все ж виділяють фаворита. За їхньою версією, Ман Сіті має більше шансів на перемогу: 2.56 проти 2.92 у Реала.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.50 рази.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі жодні ворота не залишаться в недоторканності. Ставимо на "обидві заб'ють". Коефіцієнт на цю подію — 1.59.

При цьому спробуємо припустити, що Реал заб'є останнім у мадридському матчі. Показник на цю подію — 2.64.

Кевін Де Брюйне знаходиться у неперевершеній формі. Ставимо на гол бельгійця — 4.33.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.