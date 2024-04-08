Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
У першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють Реал та Ман Сіті.
Попри те, що саме в цій парі інтрига закручена до межі, букмекери все ж виділяють фаворита. За їхньою версією, Ман Сіті має більше шансів на перемогу: 2.56 проти 2.92 у Реала.
Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.50 рази.
Тож на що ставити?
Вважаємо, що в цьому матчі жодні ворота не залишаться в недоторканності. Ставимо на "обидві заб'ють". Коефіцієнт на цю подію — 1.59.
При цьому спробуємо припустити, що Реал заб'є останнім у мадридському матчі. Показник на цю подію — 2.64.
Кевін Де Брюйне знаходиться у неперевершеній формі. Ставимо на гол бельгійця — 4.33.
Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.