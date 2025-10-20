Ліга чемпіонів

Француз відновився після травми, але участь у матчі Ліги чемпіонів вирішиться в останній момент.

Парі Сен-Жермен отримав важливе підсилення перед зустріччю з Баєром у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів — до команди повернувся Усман Дембеле. Джерело - getfootballnewsfrance.com.

Французький вінгер уже приєднався до загальної групи й буде включений до заявки на матч. Остаточне рішення щодо його участі ухвалять у день гри.

Нагадаємо, Дембеле, який здобув Золотий м’яч-2025, отримав пошкодження у матчі чемпіонату Франції проти Тулузи (6:3). Після цього вінгер зіграв у поєдинку за збірну Франції проти України у кваліфікації до ЧС-2026, вийшовши на заміну у перерві. Проте вже за кілька хвилин йому знову знадобилася допомога лікарів — Дембеле ушкодив праве стегно та не зміг завершити гру.

У ПСЖ відкрито висловили невдоволення діями тренерського штабу збірної Франції. Клуб вирішив продовжити реабілітацію гравця у катарській клініці Aspetar, де він і відновлювався останні тижні.

У цьому сезоні Дембеле провів чотири матчі за парижан у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Матч ПСЖ — Баєр відбудеться у вівторок, 21 жовтня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.