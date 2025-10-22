Ліга чемпіонів

Куртуа повернувся після травми та вийшов у старті, українець знову залишився в запасі.

Український голкіпер Андрій Лунін не потрапив до стартового складу Реала на матч 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Незважаючи на чутки про можливу травму Тібо Куртуа, бельгієць встиг відновитися після ушкодження, отриманого у поєдинку Ла Ліги проти Хетафе, та знову очолить воротарську лінію "бланкос". Лунін, своєю чергою, залишився на лаві запасних.

Очікувалося, що українець може отримати шанс у Лізі чемпіонів, особливо після того, як ЗМІ повідомили про те, що бельгієць може пропустити одну гру — саме проти Ювентуса — щоб встигнути відновитися до Ель Класіко проти Барселони.

Матч Реал – Ювентус відбудеться сьогодні, 22 жовтня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок о 22:00 за київським часом.