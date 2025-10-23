Ліга чемпіонів

Форвард Ювентуса прокоментував поразку від Реала.

Напередодні туринський Ювентус поступився мадридському Реалу в домашньому матчі третього туру Лігі чемпіонів УЄФА.

Реал — Ювентус 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Старої Синьйори" Душан Влахович прокоментував виступ власної команди.

"Багато що змінилося, порівняно з матчем проти Комо та іншими матчами цього сезону. Нам потрібно мати такий самий менталітет проти всіх наших суперників. Водночас нам потрібно залишатись скромними, і тоді ми зможемо досягти результатів.

Для такої великої команди неможливо зробити ці зміни за три дні. У Комо ми не грали на рівні, на якому має грати Ювентус. Ми також не задоволені й сьогоднішньою поразкою. У нас були свої моменти, але суперники зробили різницю під час своїх. Якби ми забили, гра пішла б в іншому напрямку.

Зараз у нас мало часу, щоб аналізувати цю поразку — треба вже думати про Лаціо, і це теж буде важка виїзна гра. Нам потрібно працювати щодня. Ми викладаємось на повну, але цього недостатньо. Нам потрібно розмовляти один з одним щодня, інакше ми повернемось до тієї ж старої історії про те, що ми добре граємо в одному матчі, а в іншому ні. Нам потрібно підвищити свій рівень.

Моє місце в стартовому складі? Я буду доступний для тренера, а потім він вирішить, хто гратиме", — заявив сербський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме лісабонський Спортінг.