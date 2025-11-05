Ліга чемпіонів

Головний тренер Реал Мадрид поділився своїми думками після поразки команди в Лізі чемпіонів.

Реал Мадрид зазнав поразки на виїзді проти Ліверпуля (0:1)

Попри негативний результат, іспанський фахівець зберіг спокій та наголосив на різниці між цією невдачею та попередньою поразкою в сезоні від Атлетіко.

"​На Енфілді можна програти. Ми грали проти дуже сильного суперника," – почав Алонсо.

"Є різні способи програти, і ця поразка дуже відрізняється від тієї, що була на Метрополітано. Сьогодні імідж команди був хорошим, і нам потрібно вдосконалювати певні речі для матчів такого рівня".

​Алонсо вважає, що гра була рівною, а її долю вирішили дрібниці, зокрема 15-хвилинний відрізок у другому таймі, який призвів до фатального голу.

​"У другому таймі був відрізок у чверть години, коли ми допустили кілька кутових та прямих штрафних ударів біля нашого карного майданчика. Це були непотрібні фоли, через які ми втратили ініціативу. Вони сильні в таких ситуаціях і зрештою забили нам гол", – проаналізував тренер. ​

Наставник вершкових також визнав, що його команді бракувало гостроти в атаці:

"Нам було важко дістатися до останньої лінії та завдати їм шкоди."

Алонсо назвав цей матч був, безумовно, найскладнішим для Реала на поточному груповому етапі Ліги чемпіонів. ​Його слова підтримав голкіпер Тібо Куртуа, який здійснив вісім сейвів:

"Я намагався тримати команду в грі, але в другому таймі ми зробили занадто багато фолів біля штрафного. Нам трохи не вистачало в останній третині поля, і ми часом швидко втрачали м'яч. Але тут на Енфілді можна програти. Потрібно тримати голову високо і зберігати спокій".

