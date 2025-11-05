Головний тренер Реал Мадрид поділився своїми думками після поразки команди в Лізі чемпіонів.
Хабі Алонсо Getty Images
05 листопада 2025, 10:10
Реал Мадрид зазнав поразки на виїзді проти Ліверпуля (0:1)
Попри негативний результат, іспанський фахівець зберіг спокій та наголосив на різниці між цією невдачею та попередньою поразкою в сезоні від Атлетіко.
"На Енфілді можна програти. Ми грали проти дуже сильного суперника," – почав Алонсо.
"Є різні способи програти, і ця поразка дуже відрізняється від тієї, що була на Метрополітано. Сьогодні імідж команди був хорошим, і нам потрібно вдосконалювати певні речі для матчів такого рівня".
Алонсо вважає, що гра була рівною, а її долю вирішили дрібниці, зокрема 15-хвилинний відрізок у другому таймі, який призвів до фатального голу.
"У другому таймі був відрізок у чверть години, коли ми допустили кілька кутових та прямих штрафних ударів біля нашого карного майданчика. Це були непотрібні фоли, через які ми втратили ініціативу. Вони сильні в таких ситуаціях і зрештою забили нам гол", – проаналізував тренер.
Наставник вершкових також визнав, що його команді бракувало гостроти в атаці:
"Нам було важко дістатися до останньої лінії та завдати їм шкоди."
Алонсо назвав цей матч був, безумовно, найскладнішим для Реала на поточному груповому етапі Ліги чемпіонів. Його слова підтримав голкіпер Тібо Куртуа, який здійснив вісім сейвів:
"Я намагався тримати команду в грі, але в другому таймі ми зробили занадто багато фолів біля штрафного. Нам трохи не вистачало в останній третині поля, і ми часом швидко втрачали м'яч. Але тут на Енфілді можна програти. Потрібно тримати голову високо і зберігати спокій".
