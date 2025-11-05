Ліга чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля похвалив неймовірну атмосферу Енфілда, окремо відзначивши гру Бредлі проти Вінісіуса та захистивши Фдоріана Вірца від критики.

Арне Слот назвав перемогу над Реалом 1:0 у Лізі чемпіонів вражаючою, віддавши належне як силі суперника, так і підтримці вболівальників на Енфілді.

​"Це вражає, тому що ми грали проти неймовірної команди, яка перебуває у дивовижній формі – вони програли лише один раз," – заявив Слот. "Здобути перемогу в такій грі – це дуже позитивно". ​

Окремо наставник прокоментував ключові аспекти гри та виступи окремих гравців. ​Слот був у захваті від підтримки трибун, яка допомогла команді у важкий момент.

"Я вражений атмосферою протягом усіх 90 хвилин, ще навіть до початку гри. Я думаю, що вболівальники допомагали нам увесь цей час. Вони можуть дати тобі ту саму додаткову перевагу, коли ти втомився".

Тренер відзначив молодого захисника Конора Бредлі, який провів другий повний матч за три дні та блискуче впорався із зіркою Реала Вінісіусом. ​

"Конор провів видатну гру. Минулого сезону він також чудово грав проти Реала, але мусив піти з поля. Зараз, через три дні після 90 хвилин проти Вілли, він знову відіграв повний матч з неймовірною інтенсивністю проти Вінісіуса... Конор дуже добре захищався проти нього". ​

Слот підкреслив, що зупинити Вінісіуса та Мбаппе (які на двох мали 24 гольові внески в Ла Лізі) було ключем до перемоги.

Слот також став на захист Флоріана Вірца, зазначивши, що 22-річному гравцю потрібен час на адаптацію. ​

"Він неймовірно наполегливо працює, щоб адаптуватися. Йому просто не щастило. Навіть сьогодні Вірц створив так багато моментів для команди. Флоріану потрібен час, як і багатьом іншим".

Переможний гол у матчі забив Алексіс Мак Аллістер. Слот зазначив, що аргентинець, як і Бредлі, набирає форму після важкого періоду:

"Те саме можна сказати і про Макку. Він та вся команда стають все більш витривалими. Це перший крок, який ми маємо зробити для досягнення результатів". ​

Тренер також тепло висловився про Трента Александра-Арнольда, зазначивши, що обійняв його після гри: "Він був дуже особливим для мене як гравець і як людина" — підсумував тренер.

