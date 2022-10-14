Французький захисник Дніпра-1 відзначився класним голом у ворота Вадуца.
Яніс Амаш, СК Дніпро-1
14 жовтня 2022, 09:59
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.
Серед кандидатів на нагороду є захисник Дніпра-1 Яніс Амаш, який відзначився класним голом у ворота Вадуца (2:1).
Претенденти на найкращий гол четвертого туру Ліги конференцій:
- Яніс Амаш (Дніпро-1) – гол у ворота Вадуца (2:1);
- Деніз Тюрюч (Істанбул) – гол у ворота РФШ (3:0);
- Джаррод Боуен (Вест Гем) — гол у ворота Андерлехта (2:1);
- Крістіано Бірагі (Фіорентина) — гол у ворота Гартса (5:1).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.