УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.

Серед кандидатів на нагороду є захисник Дніпра-1 Яніс Амаш, який відзначився класним голом у ворота Вадуца (2:1).

🔝 Who did it best on Matchday 4? 😍



⚽️ Deniz Türüç

⚽️ Yanis Hamache

⚽️ Jarrod Bowen

⚽️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL