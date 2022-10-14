Ліга конференцій

Французький захисник Дніпра-1 відзначився класним голом у ворота Вадуца.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.

Серед кандидатів на нагороду є захисник Дніпра-1 Яніс Амаш, який відзначився класним голом у ворота Вадуца (2:1).

🔝 Who did it best on Matchday 4? 😍



⚽️ Deniz Türüç

⚽️ Yanis Hamache

⚽️ Jarrod Bowen

⚽️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022

Претенденти на найкращий гол четвертого туру Ліги конференцій:

- Яніс Амаш (Дніпро-1) – гол у ворота Вадуца (2:1);

- Деніз Тюрюч (Істанбул) – гол у ворота РФШ (3:0);

- Джаррод Боуен (Вест Гем) — гол у ворота Андерлехта (2:1);

- Крістіано Бірагі (Фіорентина) — гол у ворота Гартса (5:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.