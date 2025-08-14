Ліга конференцій

Football.ua представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, який пройде 14 серпня та розпочнеться о 20:00.

Після блискучої перемоги 3:0 у першому поєдинку житомирське Полісся має всі підстави вважати: успіх на відстані витягнутої руки — тепер лише зберегти перевагу, а краще — примножити її в Угорщині та продовжити свій єврокубковий шлях.

ЧЕТВЕР, 14 СЕРПНЯ, 20:00 ▪️ ФЕХЕРВАР УТІ СТАДІОН, ПАКШ (УГОРЩИНА) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ШЛАГЕР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на КИЇВСТАР ТБ ▪️ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3

Пакш у внутрішній першості стартував бадьоро: 7 очок у трьох турах та перемога над Уйпештом 2:1 — сигнал, що команда знає, як бити фаворитів. Угорці звикли грати сміливо, робити ставку на атакувальну трійку та не соромитися ризикувати, особливо вдома. Та у першій грі з Поліссям усе пішло взагалі не за сценарієм угорців — втрати позицій, провали в обороні, повільні переходи з захисту в атаку. Після фінального свистка тренер Дьорд Богнар не шукав відмовок і визнав: суперник був швидшим, свіжішим і точнішим.

Але на своєму Фехервар Уті "зелено-білі" традиційно заряджені на максимум — у 16 із 17 останніх домашніх матчів вони забивали, і тепер завдання мінімум — подарувати фанатам гідне прощання з єврокубковим сезоном, яке, сподіваємося, не буде сьогодні відкладено з якихось причин.

Для Полісся цей єврокубковий шлях — справжня маленька казка, яку команда пише власноруч. Після бойового проходу андорської Санта-Коломи житомиряни вибили одного з лідерів угорського футболу, та ще й із рахунком 3:0. У першому матчі героєм став Борис Крушинський, який, опинившись на фланзі, двічі асистував партнерам і фактично закрив питання про фаворита протистояння.

В УПЛ підопічні Руслана Ротаня розпочали з перемоги над Карпатами, але перед поїздкою до Угорщини несподівано поступилися Колосу — 0:1. Тренер зізнався: ротація і легка самовпевненість зіграли свою роль. Тепер же команда налаштована тримати концентрацію всі 90 хвилин і вже краєм ока поглядає на можливу зустріч із Фіорентиною в наступному раунді. Головне — щоб налаштована "зграя" була не лише на словах, а й на ділі.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають угорці. Так, на перемогу Пакша в основний час пропонується коефіцієнт 2.26, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50. На прохід далі господарів дається 11.75, а житомирян — 1.06.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ПАКШ : Ковачик – Кіньїк, Сабо, Вечей, Гінора, Віндекер, Папп, Хорват, Зеке, Дюркич, Тот.



ПОЛІССЯ: Волинець – Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Крушинський – Бабенко, Андрієвський – Гуцуляк, Лєднєв, Назаренко – Філіппов

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА