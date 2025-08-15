Ліга конференцій

Виїзна поразка все ж не завадила Поліссю залишити угорців без єврокубків.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань поділився своїми думками після матчу-відповіді проти Пакша в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА-2025/26.

Пакш — Полісся 2:1 Відео голів та огляд матчу 14.08.2025

Розібравшись з угорцями (3:0) у номінально домашньому поєдинку тижнем раніше, на виїзді "вовки" ледь утримали путівку до наступної відбіркової стадії третього за статусом єврокубка.

"Мабуть, сивого волосся додалось набагато більше. Дуже тяжкий матч. Мабуть, потрібно привітати з проходом у наступний раунд. Потрібно відмітити, що це були два різні матчі. Такий, скажемо, приклад на майбутнє, що потрібно боротись два матчі. І Пакш нам показав, що якраз боротьба до кінця, вона, скажімо так, варта свічок. Тому це для нас досвід, який ми повинні собі відкласти і працювати на сто відсотків, щоб такого не повторилось у майбутньому.

Тим паче, що в майбутньому нас чекає вже Фіорентина — іменитий суперник, який за останні три роки був два рази у фіналі, якщо не помиляюсь, і один раз у півфіналі. Тому, мабуть, найсильніший суперник, що міг попастися, він у нас. Але, скажемо так, це також наш досвід, і ми повинні ментально бути кращими. Ми повинні до цього матчу підходити з того, що це фаворит, але, ще раз повторюся, на прикладі Пакша — є дві гри. Кожна гра — по дев'яносто хвилин, а можливо, і більше, якщо буде додатковий час або пенальті. І нікого не потрібно боятися. За будь-якого рахунку потрібно грати до кінця.

І якщо на папері Фіорентина сьогодні виглядає явним фаворитом — я думаю, ми повинні ментально підійти до матчу так, щоб у першу чергу не боятися цього іменитого суперника, а грати у свою гру. Тому що вчора, що стосується нашої гри, мабуть, найбільша проблема була в тому, що першу гру ми були своєю командою — та, яка після боротьби підбирала м'ячі, розставлялась, грала вперед. Вчора, на жаль, цього не виходило. Ми підбирали м'ячі й повертали назад, і створювали для суперника постійно позиційну гру, де вони встигали нас накривати, переходити один в один, і ми самі створювали для себе проблему.

Тому потрібно пришвидшувати гру — в першу чергу, коли повертаєш, грати вперед, щоб мати контргру. І вчора, на жаль, цього не вийшло. Хоча на початку, я вважаю, якщо б ми забили, то, мабуть, ця гра була б зовсім іншою. А так, мабуть, ми посивіли за це — і не тільки я один.

Команда витратила дуже багато сил? Я вже казав, що ми не збираємось жалітись. Ми тут, і ми хочемо тут продовжувати боротьбу. І ми хочемо в чемпіонаті України працювати. Так, втома — це все розуміємо, але нам потрібно знаходити внутрішні резерви, щоб залишатись якомога більше на євроарені, щоб ми прагнули в груповий етап. Тому для цього як мінімум потрібно велике бажання, мрії. А мрії іноді збуваються. Тому ми цього дуже хочемо і хочемо, щоб там, незважаючи на переїзди, незважаючи на втому, знаходились у собі резерви й покращувались з кожним днем", — цитує Ротаня офіційний сайт житомирського Полісся.

Нагадаємо, із Фіорентиною за місце серед учасників цьогорічного основного етапу ЛК "вовки" боротимуться 21-го (Д) і 28 серпня (В).