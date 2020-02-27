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Изменения вступят в силу со следующего сезона, если их одобрят на заседании Совета ФИФА.

Перишич и Коутиньо - оба играют за Баварию в аренде, Getty Images

Перишич и Коутиньо - оба играют за Баварию в аренде, Getty Images

Клубы со следующего сезона смогут оформлять не более восьми аренд, если будет принято соответствующее предложение ФИФА, сообщает ВВС. Это изначально будет касаться только международных аренд игроков в возрасте от 22 лет. При этом 8 – максимально допустимая сумма входящих и исходящих аренд.

Начиная с сезона-2022/23 количество допустимых аренд уменьшится до шести.

Пока что это только планы, которые должны быть одобрены на заседании Совета ФИФА.

Национальные чемпионаты получат три года на внедрение подобных правил для внутренних аренд.

Один из главных "арендодателей" в мире футбола – Челси – в нынешнем сезоне отдал по арендам 28 игроков, 15 из которых – 22 и больше лет.