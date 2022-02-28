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Клуб Євгена Коноплянки підтримав Україну.

Перед матчем чемпіоната Польщі проти Термаліки гравці Краковії, за яку грає українець Євген Коноплянка, вийшли на поле у футболках на підтримку України та з нашими папорами.

Додамо, що Євген Коноплянка залишився на лаві для запасних на цю гру. Але на 46 хвилині з'явився на поле. Нажаль, дебют видався невдалим. Термаліка перемогла із рахунком 1:2.

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