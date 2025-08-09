Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 серпня 2025 року.

Завершилася 1262 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Києві провели прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Її поховали на Байковому кладовищі

🔸 НАБУ вимагає розкриття доказів щодо затриманих детективів. У СБУ відповіли, що матеріали становлять таємницю слідства

🔸 У Білому домі працюють над тристоронньою зустріччю Трампа, Зеленського та путіна. NBC News пише, що серед можливих варіантів місця потенційної зустрічі: ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Італія

🔸 ГУР атакувало бригаду російської ППО у Краснодарському краї: знищено щонайменше 12 військових, а ще десятки отримали поранення. Крім того, вдалося знищити техніку

🔸 Bloomberg: США та рф обговорюють угоду, що закріпить за росією окуповані українські території

🔸 Трамп заявив, що зустрінеться з путіним наступної п'ятниці, 15 серпня, у штаті Аляска

Оперативна інформація станом на 22:00 08.08.2025 щодо російського вторгнення.



Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки — отримав відсіч.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки. Наразі один бій триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 52 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили міномет, один автомобіль, три мотоцикли, сім БпЛА, один термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку та одне укриття особового складу. Також суттєво пошкоджено один танк, один автомобіль та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. Крім того, ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбника у бік Новоандріївки, ще один бій триває.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника. Ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України – дійсно реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню.

Бачимо, що росіяни на це не зважають – принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, російські обстріли. Більше сотні ударних дронів було в ніч на цей день проти України, ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, громадах.

Наведу тільки один із російських злочинів війни на сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрону був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні. Це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали. Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більше десятка розмов було з лідерами та главами урядів.

Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!