Сербський футболіст змінив Туреччину на ОАЕ.

Колишній нападник Фенербахче Душан Тадич став гравцем Аль-Вахди, повідомляє прес-служба клубу з ОАЕ.

Угода з 36-річним сербом, який у березні минулого року грав у москві товариський матч, розрахована до літа 2026 року.

Тадич виступав за Фенербахче з літа 2023 року. Минулого сезону він провів 53 матчі, в яких забив 13 голів та віддав 18 гольових передач.

За підсумками минулого сезону Аль-Вахда набрала 48 очок та посіла третє місце у чемпіонаті ОАЕ.