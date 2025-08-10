Інше

Кар'єра плеймейкера Енцо Мійо продовжиться в Саудівській Аравії.

Атакувальний півзахисник Енцо Мійо залишив Штутгарт і приєднався до Аль-Ахлі, передає офіційний сайт клубу з Джидди.

За даними transfermarkt, "шваби" отримали за 23-річного француза 28 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2028 року.

Штутгарт придбав Мійо в серпні 2021-го в рідного для нього Монако за 1,75 млн. У 113-ти матчах за клуб Бундесліги, з яким Енцо виграв Кубок Німеччини-2024/25, він відзначився 22-ма голами й 21-м асистом.

Плеймейкер є олімпійським віцечемпіоном-2024 зі збірною Франції (U-23).

Близьким до придбання француза був мадридський Атлетіко.

Нагадаємо, раніше до чемпіонату Саудівської Аравії перебрався й уже колишній гравець Ліверпуля.