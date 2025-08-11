Інше

Гравець вирішив трохи підзаробити.

Малійський атакувальний півзахисник Абдулай Дукуре цього літа завершив свій п’ятирічний контракт з англійським Евертоном та отримав статус вільного агента.

32-річний виконавець після цього мав кілька пропозицій від європейських клубів, але в підсумку вирішив піддатись впливу сучасних трендів та поїхати на Близький Схід заради заробітків.

Перспективний саудівський проєкт Неом наразі веде активні перемовини щодо контракту з Дукуре, який тим часом погоджується лише на короткий період виступів у цій країні.

Ідеться про угоду до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон за домовленістю сторін, оскільки Абдулай ще хоче пограти в Європі на завершення кар’єри.

У минулому сезоні малієць провів 36 матчів, забив чотири голи та віддав два асисти.