Завершилася 1409 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Президент Володимир Зеленський 2 січня запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Він погодився. Також на сайті Офісу президента з’явився указ про призначення Олега Іващенка начальником ГУР МО.

🔸 Як попереджає зовнішня розвідка, Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами для зриву мирних переговорів напередодні або під час Різдва за юліанським календарем. Місцем може стати "культова споруда або інший символічний об’єкт у рф чи на тимчасово окупованих територіях".

🔸 У середмісті Харкова 2 січня близько 14:30 було чути два вибухи. Повітряну тривогу оголосили вже після них. Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання було у Київському районі Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, відомо про 12 поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.

🔸 Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Капустін — живий. ГУР провело спецоперацію з інсценування його смерті та отримало від рф 500 тисяч доларів.

🔸 Секретар РНБО Умєров у Туреччині веде переговори щодо відновлення обмінів полоненими, повідомив президент Зеленський.

🔸 Центральне розвідувальне управління США не підтвердило "атаку" України на резиденцію путіна у Валдаї, повідомляє CNN з посиланням на джерела.

🔸 "Сили оборони завдають ударів виключно по військових цілях рф" — у Генштабі прокоментували російські заяви про нібито українську атаку по кафе та готелю в Хорлах на окупованій Херсонщині.

1 січня у "Фельдман екопарк" під Харковом поцілила російська авіабомба. Відомо про поранення жінки, а також левів.

🔸 У блоці Мерца пропонують масову депортацію сирійців з Німеччини та суворіших правилах для українських біженців. Проєкт резолюції, який містить заклик до суворішої міграційної політики, представники ХСС ухвалили під час зустрічі в Зеоні, що в Баварії. Серед іншого, у ХСС закликали повернути працездатних українських чоловіків на батьківщину, щоб вони "зробити внесок в оборону своєї країни"

🔸 У 2025 році Україна залучила рекордну оборонну допомогу від партнерів — Шмигаль. Україні вдалося залучити понад $45 млрд допомоги — це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж торік. Ключовими напрямами підтримки у 2025 році стали озброєння та боєприпаси; розвиток ППО та ПРО; інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського ОПК; навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика

🔸 Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення ДБР. "Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні та невідкладно внесений до парламенту", — повідомив президент у соцмережах

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаційних ударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Зафіксовано 2919 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2588 обстрілів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув дві керовані авіабомби, також здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали шість атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Одне боєзіткнення в даний час триває. На Лиманському напрямку ворог здійснив шість атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Торське, Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення. На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали п’ять атак ворога в районах Сіверська, Закітного та Переїзного. Два боєзіткнення тривають. На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в двох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 37 окупантів, з них 18 — безповоротно. Знищено п’ять мотоциклів, два склади, п’ять одиниць автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотних літальних апаратів, одне укриття особового складу. Крім цього наші бійці уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу. На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе. На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки. Противник завдав авіаудару по Миколаївці.