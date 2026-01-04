Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 січня 2026 року.

Завершилася 1410 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Зранку у столиці Венесуели, Каракасу, пролунали вибухи. Над містом літала авіація, а згодом у частині міста зникла електроенергія. Невдовзі Венесуела оголосила про військову агресію з боку Сполучених Штатів, у країні запровадили надзвичайний стан.

Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що американські військові захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни. Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що уряд не знає про місце перебування лідера країни та першої леді, тож вимагає від США доказів, що вони живі. Сама Родрігес, за даними Reuters, нині перебуває у росії.

За словами американських посадовців, Мадуро затримали для суду у США й подальших дій у Венесуелі не очікується. Трамп оголосив, що Мадуро перевозять до Нью-Йорка Генпрокурорка США Пам Бонді заявила, що лідерові Венесуели висунуто звинувачення в незаконному обігу наркотиків та зброї.

Трамп також заявив, що США «керуватимуть країною доти, доки не зможуть здійснити безпечний, належний та розумний перехід влади».

Міністерство закордонних справ України виступило з офіційною позицією щодо атаки США на Венесуелу й захоплення її лідера Ніколаса Мадуро, у якій не стало засуджувати ці події.

Голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимності Мадуро після сфальсифікованих виборів і насильства проти протестувальників.

Президент Володимир Зеленський прокоментував події так: «Ну що я можу сказати? Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі».

Радники з питань національної безпеки 15 європейських країн прибули з візитом до Києва. Це представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що їх знайомлять із головними політичними документамищодо завершення війни в Україні. За його словами, наданий обсяг інформації радникам та їхнім країнам треба «переварити» перед початком зустрічі лідерів «коаліції охочих» у Парижі, яка відбудеться 6 січня.

Представник Офісу президента Олександр Бевз, який залучений до переговорного процесу, зазначив, що зустріч із європейськими партнерами була присвячена узгодженню позицій.

Президент Володимир Зеленський анонсував ротації «абсолютно всіх керівників» правоохоронних органів та перезавантаження оборонного сектору. Він пояснив, що хоче «на всяк випадок» перезавантажити всі структури, якщо росія не захоче піти дипломатичним шляхом завершення війни й Україні доведеться далі захищатися, для чого потрібні «свіжі сили».

На тлі цього він уже запропонував міністрові оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Також уже відомо, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.

Водночас Зеленський заявив, що не планує звільняти головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Високопоставлені українські військовівисловилися проти потенційного звільнення очільника Служби безпеки Василя Малюка. На що президент Володимир Зеленський відповів: «Всіх поважаю, буду робити ті ротації, які вирішив робити».

Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах. Ідеться про заміну керівниківу Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що напрацювання щодо законопроєкту про вибори в Україні хочуть розробити до кінця лютого. Він заявив, що це є «внутрішнім бажаним дедлайном»

. Зеленський заявив, що онлайн-формат голосування на виборах міг би стати виходом для військових та українців за кордоном, однак наразі відповідних законодавчих змін немає.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку доби 3 січня на фронті відбулось 191 боєзіткнення Сил оборони України з російськими військовим, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбивали 16 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

У Генеральному штабі кажуть, що на Куп’янському напрямку сили РФ 14 разів атакували позиції ЗСУ в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки. Чотири боєзіткнення в цей час тривають.

Водночас на Лиманському напрямку армія РФ здійснила 22 атаки, намагаючись просунутися у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького. Наразі точиться бій в чотирьох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 33 окупантів, з них 19 – безповоротно. Знищено 31 безпілотний літальний апарат. Крім цього, наші бійці уразили одну одиницю спеціальної техніки противника та 4 укриття особового складу.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!