Ще один досвідчений захисник для "моряків".
Євген Хачеріді, ФК Чорноморець
25 серпня 2025, 16:25
Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту з колишнім захисником збірної України Євгеном Хачеріді.
Деталі угоди з 38-річним українцем не розголошуються, а його останнім клубом був аматорський колектив Авангард Лозова.
Нагадаємо, останнім професійним клубом Євгена був білоруський Динамо Брест, де у сезоні-2020/21 він провів чотири матчі.
Після трьох турів Чорноморець набрав сім очок і посідає друге місце у Першій лізі. Також "моряки" напередодні пройшли до 1/16 фіналу Кубка України, вибивши луганську Зорю (2:1).