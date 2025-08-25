Україна: Перша ліга

Ще один досвідчений захисник для "моряків".

Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту з колишнім захисником збірної України Євгеном Хачеріді.

Деталі угоди з 38-річним українцем не розголошуються, а його останнім клубом був аматорський колектив Авангард Лозова.

Нагадаємо, останнім професійним клубом Євгена був білоруський Динамо Брест, де у сезоні-2020/21 він провів чотири матчі.

Після трьох турів Чорноморець набрав сім очок і посідає друге місце у Першій лізі. Також "моряки" напередодні пройшли до 1/16 фіналу Кубка України, вибивши луганську Зорю (2:1).