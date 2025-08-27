Іспанія

Український форвард близький до того, щоб залишити Динамо за 15 мільйонів євро.

Жирона та Динамо протягом найближчих годин можуть закрити угоду щодо трансферу нападника Владислава Ваната, повідомив журналіст Carrusel Deportivo Ніл Сола.

За інформацією джерела, сума переходу має скласти близько 15 мільйонів євро, а київський клуб отримає також відсоток від наступного продажу гравця.

23-річний український форвард підпише п’ятирічний контракт із каталонською командою, де вже виступають його співвітчизники Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

У минулому сезоні Владислав Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 21 гол та віддавши 9 асистів у 45 поєдинках всіх турнірів за Динамо. Нову кампанію Ванат розпочав із 3 м’ячів та 2 результативних передач у семи матчах.