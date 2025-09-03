Інше

Александер Чеферін висловився проти усунення будь-яких спортсменів з політичних мотивів.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував війну в Україні та усунення росії від міжнародних та єврокубкових турнірів.

"По-перше, те, що відбувається з цивільним населенням, особисто мене дуже болить, вбиває. Неможливо більше дивитися на це. З іншого боку, я не підтримую заборону на участь спортсменів. Адже що спортсмен може зробити, щоб змусити свій уряд припинити війну? Це дуже, дуже складно. Зараз заборона для російських команд, здається, триває три з половиною роки. Чи припинилася війна? Ні. Тож наразі я не знаю. Мушу сказати, що з огляду на ситуацію в росії та Україні, був надзвичайно сильний політичний тиск. Зараз це більше тиск громадянського суспільства, ніж політиків, бо політики, очевидно, коли йдеться про війни та жертви, дуже прагматичні. Я не можу сказати, що буде далі. Є розмови про все, але я особисто проти того, щоб виключати спортсменів.

Наприклад, колишній гравець Югославії Савичевич, який зараз є президентом Федерації футболу Чорногорії, сказав, що в 1992 році, коли Югославію було виключено з чемпіонату Європи, всі гравці були проти Мілошевича. Вони всі були проти системи. Система була недемократичною і так далі. Але їх виключили. І через політичні санкції результатом стала ненависть до Заходу, яка зберігається досі. У Сербії, наприклад, якщо провести референдум про НАТО, 80 відсотків будуть проти.

Тому, на мою думку, спорт повинен намагатися показати правильний шлях, але не забороняючи спортсменам брати участь у змаганнях. Але, чесно кажучи, знову ж таки, з війною між росією та Україною ми мали майже істеричну політичну реакцію. Ми були серед перших, хто вжив заходів, щиро вірячи, що спорт може допомогти покласти край цій трагедії. На жаль, життя показало нам інше. Зараз я не бачу великої реакції з боку політики. З боку громадянського суспільства вона величезна.

І я не можу зрозуміти, як політик, який може багато зробити, щоб зупинити вбивства, де б то не було, може засинати, бачачи всіх цих мертвих дітей і цивільних осіб. Я цього не розумію. Тобто, ідея, що футбол повинен вирішувати ці проблеми? Ні в якому разі", — наводить слова Чеферіна Politico.

