Валантен Атангана залишив рідний для нього Реймс.

Центральний півзахисник Валантен Атангана приєднався до Аль-Ахлі з Реймса, передає офіційний сайт клубу з Джидди.

Контракт із 20-річним французом камерунського походження розраховано до кінця червня 2028 року. За даними порталу transfermarkt, на продажі свого вихованця Реймс заробив 25 млн євро.

Атангана дебютував за рідний для нього клуб у лютому 2023 року. На його рахунку один гол у 63-х матчах усіх турнірів.

У двох поєдинках за збірну Франції U-21 Валантен відзначився одним результативним ударом і однією гольовою передачею. У 2022 році гравець допоміг іншій французькій "молодіжці" (U-17) виграти чемпіонат Європи. Двома роками пізніше він дістався фіналу ЧЄ зі збірною Франції U-19 в якості капітана.

