Вадим Мащенко продовжує успішно виступати у складі Огре Юнайтед.

Вінгера Огре Юнайтед Вадима Мащенка визнано найкращим гравцем місяця в Національній лізі чемпіонату Латвії, другому за силою дивізіону країни.

Минулого місяця 25-річний українець провів три матчі, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, вихованець київського Динамо виступає у складі латвійського клубу з початку березня цього року — на його рахунку сім голів та чотири асисти.

Після 22 турів Огре Юнайтед набрав 51 очко та лідирує у чемпіонаті Латвії, випереджаючи Ригу Марінерс на два бали. До кінця сезону залишилося чотири тури.