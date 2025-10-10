Інше

Важливий матч для нашої молодіжки.

В рамках групового етапу відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2027 збірна України U-21 гратиме проти однолітків з Угорщини.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився зі стартовим складом на вищезазначений матч.

Україна: Домчак — Корнійчук, Михавко, Захарченко, Крупський — Варфоломєєв, Лосенко, Саленко, Тутеров, Слюсар - Степанов.

Запасні: Пахолюк, Огарков, Попов, Протасевич, Холод, Пастух, Глущенко, Маткевич, Гусол.

Матч між Україною U-21 та Угорщиною U-21 відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.