Завершилася 1327 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У ніч проти 12 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі у трьох областях України. Зранку без світла залишилася уся Донецька область. У Київській області під російську атаку потрапили енергетики ДТЕК

🔸 Українські військові на Запорізькому напрямку взяли під контроль села Малі Щербаки, Щербаки та прилеглі території

🔸 Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив телефоном з Дональдом Трампом

🔸 З 12 жовтня ЄС запустив нову систему в’їзду та виїзду (EES). Вона збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку

🔸 США завдяки розвідданим вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах — пише Financial Times

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.



З початку доби відбулося 123 бойові зіткнення. Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіабомб, залучив для ураження 2 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 054 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав шість авіаційних ударів, скинув 10 керованих авіаційних бомб, здійснив 148 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.



На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.



На Лиманському напрямку російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.



На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.



На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки в напрямку Ступочок.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі атаки ворога.



На Покровському напрямку загарбники здійснили 36 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.



За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 та поранили 64 окупанти, знищили дві артилерійські системи, два автомобілі, 12 безпілотних літальних апаратів, антену ретранслятора та засіб РЕБ. Також українські захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.



На Олександрівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка. Бої продовжуються в трьох локаціях.



На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Магдалинівка.



На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.



Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно стримують ворога.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!