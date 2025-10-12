Завершилася 1326 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 В Оболонському районі Києва у салоні авто виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Правоохоронці не розкривають імені чоловіка, але джерело hromadske повідомило, що загиблий — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key Костянтин Ганіч

🔸 Дрони СБУ ударили по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в російському Башкортостані приблизно за 1400 кілометрів від України

🔸 Зеленський та Трамп поговорили телефоном. Український президент назвав цю розмову "хорошою" та "дуже продуктивною"

🔸 російська армія завдала авіаудару по території храму Іова Почаївського в Костянтинівці Донецької області. Загинули дві людини, ще четверо зазнали поранень

🔸 Зеленський підписав закон, який передбачає виплати у розмірі 50 тисяч гривень на місяць військовим, що повернулися з російського полону і проходять реабілітацію

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 160 бойових зіткнень. Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири атаки російських загарбників. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 133 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.



На Куп’янському напрямку противник здійснив 12 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки. Дотепер триває три бойові зіткнення.



На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман. Два бойові зіткнення не вщухають дотепер.



На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих наступів на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.



На Покровському напрямку ворог здійснив 46 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер тривають чотири бойові зіткнення.



За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 63 окупанти, знешкодили чотири одиниці автомобільної техніки та 10 безпілотних літальних апаратів загарбників.



На Олександрівському напрямку ворог 28 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.



На Оріхівському напрямку загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степове та в бік Приморського.



На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.



Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!

