Сьогодні, 14 жовтня, молодіжна збірна України U-21 проведе свій третій матч відбірного раунду чемпіонату Європи-2027.

Суперником "синьо-жовтих" стане Хорватія. Матч відбудеться у місті Велика Гориця на однойменному стадіоні та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Хорватія U-21 — Україна U-21:

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Іван Пахолюк (Колос), Ілля Попович (Кішварда).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва — Верес), Ілля Крупський (Металіст 1925), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва — Рух), Микола Огарков (Олександрія).

Півзахисники: Олег Федор (Карпати), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі — Зоря), Іван Лосенко (Кудрівка), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва — Шахтар), Артем Гусол (Колос), Тимур Тутєров (Сандерленд), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті), Євгеній Пастух (ЛНЗ).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг), Богдан Попов (Емполі).

Нагадаємо, у першому турі відбору Євро-2027 українці впевнено обіграли Литву (4:0), а потім поділили очки з Угорщиною (3:3).