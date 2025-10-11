Інше

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027, що відбувся 10 жовтня 2025 року.

Збірна України U-21 у матчі відбірного циклу Євро-2027 поділила очки з Угорщиною (3:3).

Рахунок у матчі було відкрито вже на восьмій хвилині, коли голом відзначився Степанов, проте ще до перерви угорці зрівняли цифри на табло зусиллями Туболи, який реалізував пенальті на 37 хвилині.

На 60 хвилині Молнар вивів гостей вперед, на що українці відповіли голом Маткевича на 75 хвилині. За п'ять хвилин Угорщина знову вийшла вперед зусиллями Феньо, але "синьо-жовті" змогли відновити рівність на табло завдяки голу у виконанні Крупського на 85 хвилині.

Україна залишилася лідером групи, набравши чотири очки як у Туреччини. В активі Угорщини два бали і вона випереджає Хорватію та Литву, які мають по одному очку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна U-21 — Угорщина U-21 в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2027:

Україна U-21 — Угорщина U-21 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупський, 85 — Туболи, 37 (пен), Молнар, 60, Феньо, 80.

Україна U-21: Домчак, Михавко, Корнійчук, Захарченко, Крупський, Саленко, Варфоломєєв (Попов, 81), Лосенко (Глущенко, 63), Тутєров (Маткевич, 46), Степанов, Слесар (Гусол, 88).

Угорщина U-21: Печі, Якобішвілі, Маркграф, Феньо, Фаркаш, Сюч, Молнар (Вінглер, 86), Туболи, Горват (Банаті, 63), Ванча (Вайда, 74), Денеш (Юрек, 46).

Попередження: Лосенко, Варфоломєєв.