Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 13 жовтня 2025 року.

У рамках четвертого туру відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України переграла Азербайджан із рахунком 2:1, хоч зробила це не без хвилювань.

На 30-й хвилині Руслан Маліновський чудовим пасом знайшов Олександра Гуцуляка, який відкрив рахунок ударом у ближній кут. Та ще до перерви гості відновили рівновагу — Ахундзаде скористався помилкою захисту й пробив Трубіна на третій компенсованій хвилині не без "допомоги" Віталія Миколенка.

Вирішальний момент матчу стався на 64-й хвилині: цього разу Гуцуляк асистував Маліновському, і півзахисник точним ударом повернув Україні перевагу. У кінцівці матчу арбітр після перегляду VAR скасував гол Волошина через фол Бондаренка, але це не вплинуло на результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна — Азербайджан у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Україна — Азербайджан 2:1

Голи: Гуцуляк, 30, Маліновський, 64 — Миколенко (аг), 45+3

Україна: Трубін — Конопля (Михайліченко, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмолюк (Калюжний, 84), Очеретько (Бондаренко, 71), Маліновський (Шапаренко, 71) — Гуцуляк (Бондар, 85), Довбик, Волошин.

Азербайджан: Магомедалієв — Гусейнов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаєв (Хачаєв, 90+2), Махмудов, А. Нурієв (Гурбанли, 61) — Ахундзаде (Емрелі, 85).



Попередження: Маліновський, Михайліченко, Бондаренко — Магомедалієв