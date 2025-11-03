Завершилася 1348 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський заявив, що Україна посилила компонент зенітно-ракетних комплексів Patriot у власній ППО 

🔸 СБУ атакувала дронами FP-2 склади та бази російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України

🔸 На Дніпропетровщині загинули та були поранені військові під час комбінованої атаки 1 листопада — повідомило Угруповання військ Схід

🔸 У Бельгії біля військової бази помітили невідомі дрони. Міністр оборони країни заявив, що вони були призначені для шпигунства за винищувачами F-16 та боєприпасами

🔸 Командування 125 бригади пояснило, що їхні військові, які не виходять на зв’язок після того, як вирушили на завдання біля Полтавки та Ольгівського на Запорізькому напрямку, перебували в підпорядкуванні іншого військового формування

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 168 бойових зіткнень.

Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 165 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського. Авіаудару зазнав населений пункт Циркуни.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного, чотири боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр. На даний час в деяких локаціях бої не припиняються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 62 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно. Знищено сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та дві антени зв’язку, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль, окрім цього уражено пункт управління БпЛА та десять укриттів ворожої піхоти.

На Олександрівському напрямку ворог 29 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Один бій досі триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі населеного пункту Охотниче. Авіаударів зазнали населені пункти Солодке й Залізничне.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Антонівського мосту. Авіація ворога завдала удару по Садовому.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які стійко стримують противника.

Слава Україні!
Підтримуйте українську армію!
Разом переможемо!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів». Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще «петріоти» в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури, наші міста, і ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО. 

Майже щодня ми захищаємося від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи ППО. А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по «гріпенах», і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі. Кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб Сили оборони так само швидко та якісно разом з усіма залученими інституціями збільшували кількість навчених операторів дронів – відповідну систему.

 

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!