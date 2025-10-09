Інше

Президент УЄФА захопився рівнем португальського футболу та назвав його феноменом, який важко пояснити лише талантом і працею.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив своє захоплення розвитком португальського футболу та окремо відзначив гру захисника ПСЖ Нуну Мендеша, якого вважає одним із найкращих футболістів сучасності.

"Нуну Мендеш чудовий, можливо, найкращий гравець сьогодні. Але гравців на його позиції не цінують так, як тих, хто забиває", — сказав Чеферін у коментарі A Bola.

"Є Жоау Невеш, Вітінья — мій улюблений центральний півзахисник, Рубен Діаш. Але я не хочу називати всіх поіменно, щоб нікого не забути.

Те, що в Португалії роблять, вражає. Справа не лише в таланті та старанній роботі — в інших країнах це теж є. Тут є ще щось. Сподіваюся, що дізнаюся, у чому секрет, до того, як покину пост президента", — сказав Чеферін.

