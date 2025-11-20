Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку.

На жаль, цієї ночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії, цієї масованої атаки. Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою. Серед них троє дітей. Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки.

Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир.