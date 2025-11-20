До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 листопада 2025 року.
Пошкоджена багатоповерхівка в Тернополі, ДСНС України
20 листопада 2025, 01:00
Завершилася 1365 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 росіяни атакували Тернопіль ударними безпілотниками та ракетами. Окупанти поцілили у дві житлові багатоповерхівки. Відомо про загибель 26 людей, серед яких троє дітей
🔸 Адміністрація Дональда Трампа веде таємні консультації з російськими посадовцями, аби розробити новий план завершення війни в Україні. Пропозиції включають також скорочення чисельності ЗСУ
🔸 У Раді проголосували за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук
🔸 Польська поліція затримала кількох людей, яких підозрюють у диверсіях на залізниці у Польщі. Там ця справа розглядається як «пріоритетна і надзвичайно серйозна»
🔸 За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова вже внесли 51 млн грн застави. Він може бути звільнений з-під варти вже найближчим часом
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)
З початку цієї доби відбулося 79 бойових зіткнень.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Бобилівка, Бруски Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, а також здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі один з реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Два боєзіткнення досі тривають.
На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак у бік позицій українських підрозділів в напрямку населених пунктів Коровій Яр, Ставки, Дробишеве та Лиман. Два бойових зіткнення досі тривають.
Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки.
На Краматорському напрямку сьогодні противник один раз атакував в напрямку Бондарного, отримав відсіч.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 25 атак противника. Бої тривають у п’яти локаціях.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Павлівка, Красногірське. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще одне боєзіткнення триває.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого, чотири боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилось Залізничне.
На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.
На решті напрямків — без змін.
Підтримуйте Збройні Сили України!
Разом переможемо!
Слава Україні!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку.
На жаль, цієї ночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії, цієї масованої атаки. Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою. Серед них троє дітей. Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки.
Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир.
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!