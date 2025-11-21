Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 листопада 2025 року.

Завершилася 1366 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент України Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою посадовців США, може активізувати переговори щодо завершення війни. Як зазначили в ОП, найближчими днями Зеленський розраховує обговорити пропозицію з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом Reuters пише, що міністри закордонних справ країн ЄС дали зрозуміти, що не приймуть вимог поступок від України для завершення війни.

- Зеленський не звільнятиме керівника свого Офісу Андрія Єрмака, попри заклики це зробити від деяких народних депутатів "Слуги народу". Про це повідомило проінформоване джерело у фракції після зустрічі з президентом.

- Речниця Рустема Умєрова Діана Давітян розповіла, що секретар Ради національної безпеки і оборони прибув до України. Раніше в мережі ширилися чутки, нібито Умєров відмовився повертатися до України із закордонного відрядження й буцімто особисто повідомив про це Зеленського.

- У межах репатріації в Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Слідчі й експертні установи Міністерства внутрішніх справ найближчим часом проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію.

- У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів будинку, у який влучила російська ракета, тіло жінки. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 27 людей, серед них є 3 дітей. У ДСНС повідомляли, що на зв’язок ще не виходять 14 людей.

- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на трьох українських АЕС — Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській — сталася втрата зв’язку з високовольтними лініями електропередачі через російські атаки.

- Польща до кінця року виділить 100 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою PURL. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

- Увечері 20 листопада російські війська вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього п’ятеро людей загинули, а ще четверо зазнали поранень. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Загалом від початку цієї доби відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2 357 дронів-камікадзе та здійснили 3008 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав два авіаційних удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної систем залпового вогню.

Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив дві наступальні дії у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили десять штурмових дій противника у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки. Дотепер триває два бойові зіткнення.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок. Бої тривають у двох локаціях.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, 59 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, уразили пункт управління БпЛА та п’ять укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 16 атак загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Степове, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у районі Кам’янського й у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, і були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде.

Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. Дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому.

Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків.

Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, нашого народу. Слава Україні!".

Слава Україні!