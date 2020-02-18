Лига чемпионов

Сегодня главный клубный турнир Европы возвращается после небольшого перерыва, и мы предлагаем вам предсказать будущего победителя.

Борьбу за победу в Лиге чемпионов-2019/20 продолжают 16 команд. Украинских клубов среди них нет, однако двое футболистов нашей национальной сборной надеются на победу в турнире. Ман Сити Александра Зинченко сыграет в 1/8 финала против Реала, а Аталанта Руслана Малиновского встретится с Валенсией.

Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Атлетико – Ливерпуль

Боруссия Д – ПСЖ

Тоттенхэм – РБ Лейпциг

Челси – Бавария

Наполи – Барселона

Лион – Ювентус.

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