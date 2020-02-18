Лига чемпионов
18 февраля 2020, 12:50
Опрос: Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/20?
Сегодня главный клубный турнир Европы возвращается после небольшого перерыва, и мы предлагаем вам предсказать будущего победителя.
Действующий победитель, Getty Images
18 февраля 2020, 12:50
Борьбу за победу в Лиге чемпионов-2019/20 продолжают 16 команд. Украинских клубов среди них нет, однако двое футболистов нашей национальной сборной надеются на победу в турнире. Ман Сити Александра Зинченко сыграет в 1/8 финала против Реала, а Аталанта Руслана Малиновского встретится с Валенсией.
Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
Атлетико – Ливерпуль
Боруссия Д – ПСЖ
Тоттенхэм – РБ Лейпциг
Челси – Бавария
Наполи – Барселона
Лион – Ювентус.
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