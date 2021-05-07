Лига чемпионов

Football.ua рассказывает, как будет выглядеть Лига чемпионов с сезона-2024/2025.

Скандальная история с созданием и исчезновением Суперлиги затмила собой тот факт, что в УЕФА был принят новый формат Лиги чемпионов, который планируют ввести через 3 года.

"Отчаянные времена требуют отчаянных мер", – приблизительно так можно объяснить реформу главного клубного турнира Европы, который не менялся с 2003-го года, когда убрали второй групповой этап. Разговоры о создании Суперлиги и реформы в европейском футболе направлены на то, чтобы футбольные клубы смогли больше зарабатывать. Вся эта ситуация с коронавирусом зацепила все сферы жизни, футбол в том числе. Большие европейские клубы второй год не досчитываются внушительных финансовых средств, которые им приносили болельщики на трибунах.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес, который был одним из главных инициаторов создания Суперлиги вот так прокомментировал новый формат Лиги чемпионов:

"Новый формат Лиги чемпионов — это нечто абсурдное. Не убеждает ни сам формат, который никто не понимает, ни период времени, потому что реформа будет в 2024 году… Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы обанкротятся. Из-за банкротства будет бунт, ведь выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, готовые ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон".

Из его слов понятно, что уже сейчас клубы несут постоянные убытки и необходимо в ближайшее время принимать меры по получению дополнительных источников финансирования. УЕФА планирует осуществить это как раз за счет нового формата.

Что изменится?

Со стадии 1/8 и вплоть до финала никаких изменений не будет. Полностью изменится групповой этап соревнования. Количество участников увеличится с 32 команд до 36. Теперь не будет привычных 8 групп по 4 команд, а будет одна общая турнирная таблица, в которой и будут все 36 команд. Число матчей в Лиге чемпионов увеличится с 125 до 225. За счет такого увеличения количества матчей УЕФА как раз и планирует сильно увеличить прибыль и соответственно призовые для клубов.

Швейцарская система подразумевает под собой то, что каждая команда сыграет 10 матчей – 5 дома и 5 на выезде. 36 команд будет поделены между собой на условные 4 корзины, в каждой по 9 команд. Естественно, деление на корзины будет происходить по силе команд. Возможно, по принципу как в текущей жеребьевке текущего группового этапа.

Кому достанутся новые 4 места в Лиге чемпионов?

1. Это место в Лиге чемпионов получит третья команда из пятого чемпионата в таблице коэффициентов. На данный момент там располагается Франция, хотя не так далеко Португалия. Сейчас на третьем месте в Лиге 1 идет Монако. Именно этот клуб (если в итоге останется на третьем месте) попал бы в Лигу чемпионов, если бы новый формат действовал уже со следующего сезона.

2. В квалификации Лиги чемпионов есть "Путь чемпионов", где за право участвовать в групповом этапе сражаются чемпионы стран, которые в таблице коэффициентов располагаются с 11-го по 55-е места. Сейчас в групповой этап проходят 4 команды. В этом году это право завоевали: Зальцбург, Мидтьюлланд, Олимпиакос и Ференцварош. В новом формате по "пути чемпионов" будет проходить 5 команд.

3-4. И еще два места в пользу "сильных". Эти места получат клубы, которые по итогам сезона пройдут в еврокубки, но не в Лигу чемпионов, а их клубный рейтинг будет самым высоким. Опять же проводим аналогию с текущим сезоном. Скорее всего, что эти два места забрали бы Ливерпуль и дортмундская Боруссия. Команда Клоппа сейчас 7-я в АПЛ, а бывшая команда Клоппа пятая в Германии. Они находятся выше всех в клубном рейтинге среди тех, кто может не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, но попадет в еврокубки. Если дортмундцы все же сумеют подняться в Бундеслиге и занять место с 1 по 4, то тогда в нынешней ситуации квота уйдет Тоттенхэму, который в Англии идет на 6-м месте.

И кто с кем в итоге будет играть если матчей 10, а команд 36?

Будет проводиться жеребьевка. Команды из первой корзины должны будут сыграть 2 матча с командами из первой и четвертой корзин и по 3 матча с командами из второй и третьей. Итого, получается 10 матчей. Такая же ситуация с командами из четвертой корзины. А вот сеянные во второй и третьей будут чаще играть с топами и слабыми командами из первой и четвертой (по 3 матча) и меньше между собой (по 2 матча).

Есть два условия при жеребьевке:

1. Между собой не должны играть команды из одной страны

2. Команды не могут встретиться дважды друг с другом на групповом этапе.

Первые 8 мест в турнирной таблице сразу попадают в 1/8 финала Лиги чемпионов. С 9-го по 24-е места (16 клубов) разыграют между собой путёвки в 1/8 в двухматчевом противостоянии. Команды с 9-го по 16-е места ответные игры проведут дома, а с 17-го по 24-е — на выезде. Вероятно, что жеребьевку предварительного этапа перед 1/8 уберут, а команды будут играть так: 9-е место против 24-го, 10-е против 23-го, 11-е против 22-го и так далее.

*Обращаем ваше внимание, что это все – лишь предварительное обсуждение будущего формата и пока официально он не утвержден, а потому могут быть изменения.

Плюсы

Больше матчей — больше денег от спонсоров и от трансляций.

Также интересен сам формат с общей турнирной таблицей, где будут представлены все лучшие клубы Европы. Много команд будет бороться за плей-офф. 24 клуба из 36 пройдут дальше, а это означает, что плотность в турнирной таблице должна быть высокой, по логике должно стать значительно меньше матчей без турнирной мотивации. Все мы знаем как топ-клубы в текущем формате за 4 тура обеспечивают себе выход в следующий этап и не особо серьезно относятся к оставшимся 2 играм. Тоже самое можно сказать и про аутсайдеров. В будущем формате практически все вынуждены будут бороться за место под солнцем до самого конца.

Встречи топовых клубов и главных фаворитов турнира между собой могут произойти уже на стадии группового этапа, что тоже плюс. Также отмечаем расширение географии турнира. При текущем формате на жеребьевке все узнают свою группу и понимают, с какими тремя клубами им предстоит встретиться. В новом формате клуб на стадии группового этапа сыграет с 10 разными соперниками из Европы. Разве это не круто?

Минусы

Формат турнира имеет и плюсы, и минусы. При всей привлекательности и повышении турнирной мотивации команд, все это выглядит гораздо сложнее, чем сейчас. Несколько лет точно уйдет на то, пока все привыкнут, как это работает.

Главным минусом для команд можно считать количество матчей. Опять же странно, поскольку это же есть и в плюсах. Но здесь мы говорим не о прибыли и деньгах, а именно о футболистах, у которых теперь на стадии группового этапа прибавиться еще 4 матча. А при таких плотных графиках, как в АПЛ, сложно представить, где в календаре найти еще 4 недели для еврокубков.

Ходят разговоры, что сложная финансовая ситуация в клубах может вынудить УЕФА ускорить внедрение нового формата, но пока анонсируются изменения с сезона-2024/2025.

Сергей Горбаченко, Football.ua