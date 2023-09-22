Вінгер Порту Галено став найкращим гравцем першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бразилець оформив дубль та віддав результативну передачу у матчі з Шахтарем (3:1).
У голосуванні від УЄФА, Галено випередив Жоау Феліша (Барселона), Джуда Беллінгема (Реал) та Мартіна Едегора (Арсенал).
Чому саме бразилець Порту отримав відзнаку від УЄФА можна подивитися на нашому сайті у відео огляді матчу першого туру групового раунду Ліги Чемпіонів Шахтар — Порту.