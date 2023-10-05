Ліга чемпіонів

Перша перемога "сорок" у Лізі чемпіонів за останні 20 років.

У рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, англійський Ньюкасл розбив французький ПСЖ (4:1). Своїми емоціями після гри поділився головний тренер переможців Едді Гау. Його слова наводить BBC.

"Це була блискуча гра від моїх футболістів. Матч був схожий на гру у кішки-мишки між нами та суперником. Ми намагалися чинити тиск на них, а вони намагалися відповідати разючими атаками.

Ми хотіли бути самими собою, коли грали з Міланом, але тоді не вийшло зробити те, що ми планували. Я думаю, що ми підійшли до сьогоднішньої гри зі значно впевненішим настроєм. Потрібно віддати належне гравцям, вони показали свій рівень проти гравців світового класу

ПСЖ настільки хороша команда, що нам довелося сильно оборонятися. Наш дух сьогодні був чудовий. Ми створили класні моменти у першому таймі і в нас був правильний агресивний пресинг, який є нашою відмінною рисою.

Дивовижний вечір для нас, так багато всякого, про що можна говорити у рамках гри. Я радий за клуб та вболівальників, що вони подарували нам цей вечір", — сказав головний тренер Ньюкасла.