Ліга чемпіонів

Пеп дуже задоволений своїми гравцями.

У рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, діючий володар кубку ЛЧ Манчестер Сіті на виїзді впевнено розібрався з німецьким Лейпцигом (3:1). Головним тренер "містян" Пеп Гвардіола після матчу дав свій коментар.

"Ми провели фантастичний матч у всіх аспектах. Все було бездоганно. Усі, хто вийшов на заміну, виходили на поле з посмішкою, не скаржачись, що не вийшли у стартовому складі, це багато про що говорить.

Не судитиму про свою команду за результатами. В обох програних матчах АПЛ ми показали не найкращу гру, але це непросто, коли обидві команди обороняються із десятьма гравцями у штрафному майданчику. Це трапляється. Є ще багато матчів.

Якщо ви думаєте, що я сумніватимуся у своїх гравцях, ви помиляєтеся. Я беззастережно довіряю цим хлопцям. Вони доводять це.

Ми готуємось до матчу з Арсеналом, потім відпочиваємо і сподіваюся, у травні ми все ще будемо у Лізі чемпіонів", — сказав Пеп Гвардіола.