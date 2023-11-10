Нападника мадридського Атлетіко Антуана Грізмана визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
32-річний француз оформив дубль у грі проти шотландського Селтіка (6:0).
Грізманн випередив у голосуванні форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, вінгера лондонського Арсеналу Букайо Сака та нападника мадридського Реалу Родріго.
 