Ліга чемпіонів 10 листопада 2023, 16:53 Грізманн — гравець тижня у Лізі чемпіонів Француз в повному порядку. Грізманн, Getty Images 10 листопада 2023, 16:53 Нападника мадридського Атлетіко Антуана Грізмана визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. 32-річний француз оформив дубль у грі проти шотландського Селтіка (6:0). Грізманн випередив у голосуванні форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, вінгера лондонського Арсеналу Букайо Сака та нападника мадридського Реалу Родріго. Люди Ерлінг Голанд Антуан Грізманн Родріго Гоес Букайо Сака Команди Арсенал Атлетіко Манчестер Сіті Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте