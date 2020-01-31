Англия

Руководство "синих" ожидает новостей касательно возможного приобретения.

Несмотря на то, что главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что трансферное окно для "синих" закрыто (имеется ввиду покупки), руководство лондонской команды все еще ведет работу, сообщает журналист Мэтт Лоу.

Маловероятно, что потенциальная любая сделка состоится, тем не менее, руководство Челси постарается заполучить игрока в линию атаки для своей команды.

Напомним, что трансферное окно открыто до 1 февраля 01:00 по киевскому времени.

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