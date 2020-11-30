Англия

Украинец все еще не излечился от коронавируса.

В поединке 10-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле сразится с Астон Виллой.

Отметим, что "молотобойцам" в грядущей встрече не поможет украинский вингер Андрей Ярмоленко, который не попал в заявку команды.

Известно, что у футболиста был обнаружен коронавирус после возвращения в стан Вест Хэма из сборной Украины, и с тех пор игрок на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и вовсе хочет покинуть лондонский клуб, а затем переехать в Турцию.