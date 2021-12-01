Англия

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором Эвертон примет Ливерпуль.

Эвертон примет Ливерпуль в центральном матче 14-го тура чемпионата Англии.

По сравнению с прошлым туром Юрген Клопп сделал лишь одно изменение в стартовом составе: в центре обороны в паре с Ван Дейком сыграет Матип, а не Конате. А вот у Эвертона в запасе остались Ивоби и Гордон, которые играли с первых минут в матче против Брентфорда. Однако на поле вернется Ришарлисон.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Годфри, Динь — Аллан, Дукуре, Грей, Таунсенд — Ришарлисон, Рондон.

Запасные: Бегович, Делф, Кенни, Ивоби, Тосун, Гордон, Гбамен, Брантвейт, Доббин.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Хендерсон — Мане, Салах, Жота.

Запасные: Келлехер, Конате, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Ориги, Вильямс, Мортон.