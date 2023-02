Україна в рамках повномасштабного вторгнення обороняє свою територію від росії вже рік.

Через це Україна сьогодні отримає підтримку з кожного куточку світу. Клуб Віталія Миколенка, Евертон, не став виключенням.

Рік повномасштабної війни: Рамос, Евертон та інші підтримали Україну на річницю вторгнення

"Сьогодні наша штаб-квартира освітлена, щоб показати нашу незмінну підтримку України", — йдеться у заяві клуба.

Tonight, our HQ is lit up to show our continued support for Ukraine. 💙💛#StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/HO21TmfAO5