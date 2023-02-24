Англійський клуб разом з нами проти агресора.
Віталій Миколенко, getty images
24 лютого 2023, 23:39
Україна в рамках повномасштабного вторгнення обороняє свою територію від росії вже рік.
Через це Україна сьогодні отримає підтримку з кожного куточку світу. Клуб Віталія Миколенка, Евертон, не став виключенням.
Рік повномасштабної війни: Рамос, Евертон та інші підтримали Україну на річницю вторгнення
"Сьогодні наша штаб-квартира освітлена, щоб показати нашу незмінну підтримку України", — йдеться у заяві клуба.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що капітани Фулгема та Вулвергемптона вийшли на матч з синьо-жовтими пов’язками.